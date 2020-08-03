Диетологи объяснили, как правильно употреблять смузи

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Диетологи рассказали, как употреблять смузи с пользой для здоровья.

Эксперты по питанию советуют употреблять овощные и смешанные смузи вместо фруктовых, не позднее 15 минут после приготовления. Кроме того, полезнее готовить смузи в соковыжималках холодного отжима.

Врач-диетолог Маргарита Королёва предупреждает, что смузи не для всех полезный напиток. Он будет вреден людям, которые склонны к полноте, а также тем, у кого нарушен углеводный обмен.

Для людей, имеющих нарушение углеводного обмена и склонных к набору веса, желательно фрукты есть цельными, тщательно пережёвывая их. И в течение дня, не злоупотребляя, употреблять не более 400 граммов в день между основными приёмами пищи, — привели слова диетолога в РИА Новости.

Кроме того, специалист рекомендует употреблять овощные смузи с добавлением салатных листьев. По словам диетолога, такие напитки не только богаты витаминами и минералами, но и содержат щелочные эквиваленты и полезную клетчатку. Эти вещества помогают ускорить метаболические процессы и повысить иммунитет.

Таким образом, мы получим гамму полезных компонентов, где будет большое количество щелочных минералов, биологически активные компоненты, растительная клетчатка, включая пектины. Это особенно полезно для людей, которые не имеют привычки есть овощи и салатную зелень, а здесь в 250 граммах полезного смузи человек получит сразу большое количество компонентов, — пояснила диетолог.

Маргарита Королёва добавила, что в овощные смузи могут входить авокадо, огурцы, салатные листья, а также сок лимона и лайма.

В присутствии витамина С лучше усваивается железо. Также кроме самих овощей и салатной зелени к смузи можно добавлять семена чиа, кедровые орехи, грецкий орех <...> Можно добавить нерафинированное оливковое или льняное масло. Таким образом, человек получит полезные нерафинированные жиры, которые поддержат метаболические процессы и восполнят дефициты в организме, — привели слова диетолога в РИА Новости.

Врач-диетолог Сергей Обложко считает, что полезно смешивать овощные и фруктовые смузи. Он пояснил, что так человек получит и пользу, и сладкий вкус. Кроме того, диетолог предупредил, что смузи, как и фрукты, не стоит употреблять на голодный желудок.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог из Австралии Лиана Уорд рассказала, какие привычки помогут похудеть, а затем сохранить вес. Помимо прочего, она советует употреблять на обед смузи, салаты и овощи.