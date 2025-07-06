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06 июля 2025 в 07:42

Вкуснее, чем у бабушки: лучший рецепт кабачковой икры — оценят все!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабачковая икра по этому рецепту получается нежной и ароматной. Секрет в правильном сочетании овощей и специй. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг;
  • морковь — 400 г;
  • лук — 500 г;
  • томатная паста — 2-3 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • острый перец — 0,5 шт.;
  • лимонная кислота — 1/3 ч. л.;
  • соль — 10–12 г;
  • сахар — 7 г.

Приготовление:

  1. Овощи нарезать кубиками.
  2. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь.
  3. Через 5 минут добавить кабачки, перец и чеснок.
  4. Ввести томатную пасту, тушить 1 час.
  5. Измельчить блендером.
  6. Добавить соль, сахар и лимонную кислоту.
  7. Проварить еще 15–20 минут.

Подавать охлажденной. Настоящая, вкусная и очень простая — такая икра станет вашим любимым блюдом!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
кабачки
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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