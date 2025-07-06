Вкуснее, чем у бабушки: лучший рецепт кабачковой икры — оценят все!

Кабачковая икра по этому рецепту получается нежной и ароматной. Секрет в правильном сочетании овощей и специй. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг;
- морковь — 400 г;
- лук — 500 г;
- томатная паста — 2-3 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- острый перец — 0,5 шт.;
- лимонная кислота — 1/3 ч. л.;
- соль — 10–12 г;
- сахар — 7 г.
Приготовление:
- Овощи нарезать кубиками.
- Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь.
- Через 5 минут добавить кабачки, перец и чеснок.
- Ввести томатную пасту, тушить 1 час.
- Измельчить блендером.
- Добавить соль, сахар и лимонную кислоту.
- Проварить еще 15–20 минут.
Подавать охлажденной. Настоящая, вкусная и очень простая — такая икра станет вашим любимым блюдом!
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