Вкуснее, чем у бабушки: лучший рецепт кабачковой икры — оценят все!

Вкуснее, чем у бабушки: лучший рецепт кабачковой икры — оценят все!

Кабачковая икра по этому рецепту получается нежной и ароматной. Секрет в правильном сочетании овощей и специй. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

морковь — 400 г;

лук — 500 г;

томатная паста — 2-3 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

острый перец — 0,5 шт.;

лимонная кислота — 1/3 ч. л.;

соль — 10–12 г;

сахар — 7 г.

Приготовление:

Овощи нарезать кубиками. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь. Через 5 минут добавить кабачки, перец и чеснок. Ввести томатную пасту, тушить 1 час. Измельчить блендером. Добавить соль, сахар и лимонную кислоту. Проварить еще 15–20 минут.

Подавать охлажденной. Настоящая, вкусная и очень простая — такая икра станет вашим любимым блюдом!

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