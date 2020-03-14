https://static.news.ru/photo/09718af8-65e2-11ea-9cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У людей, которые страдают ожирением, повышен риск развития сахарного диабета, гипертонии, рака и болезней суставов. Об этом напомнила диетолог Марина Копытько.

При этом, по её словам, человек может не испытывать никакого дискомфорта. Однако каждые десять дополнительных килограммов ведут к увеличению давления на десять миллиметров ртутного столба или на единицу повышают уровень сахара в крови.

Пациент может себя хорошо чувствовать, не предъявлять никаких жалоб и следовать идее бодипозитива. Но, как показывает статистика, в этом есть огромная угроза, — рассказала Копытько «Вечерней Москве».

Между тем, как отмечают диетологи, количество людей с лишним весом в России увеличивается, а проблема превращается в эпидемию. С ней сталкивается большинство граждан старше 30 лет. Избыточную массу тела имеют 55% населения страны, а 26% граждан страдают от ожирения.

Ранее, как писал NEWS.ru, американские биологи пришли к выводу, что ожирение повышает вероятность заболевания гриппом, а также ускоряет эволюцию этого вируса.