Диетолог рассказала, косточки каких фруктов опасно есть

Употребление косточек от фруктов может привести к опасным последствиям. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

По её словам, не стоит есть косточки абрикосов и персиков. Их часто продают под видом миндаля, однако употребление их в большом количестве может привести к отравлению и даже смерти человека.

Синильная кислота содержится и в семечках яблок, но риск отравления здесь ниже, так как съесть их в большом количестве очень сложно, отмечает врач. Чаще о передозировке этим веществом свидетельствует появившаяся тошнота, боли в животе и нарушения стула.

Также реальную опасность представляют косточки черешни или вишни. Кроме того, что ими можно подавиться, они могут вызвать повреждения слизистой желудка, кишечника или пищевода.

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