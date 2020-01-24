Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова дала советы по выбору мороженого, а также рассказала, кому следует отказаться от этого лакомства.
По словам специалиста, предпочтение следует отдавать обычному пломбиру, без глазури и добавок. Диетолог отметила, что производители не всегда делают глазурь из натурального шоколада, чтобы уменьшить её стоимость. Об этом
Врач также порекомендовала отказаться от мороженого людям, страдающим от панкреатита, воспаления двенадцатипёрстной кишки и проблем с желчным пузырем.
Особенно отказаться от лакомства стоит в периоды обострения таких болезней, поскольку холодное мороженое может вызывать спазм. Я бы ещё не рекомендовала есть мороженое сердечникам. Им особенно нужно обращать внимание на то, чтобы в продукте не было трансжиров, они опасны для людей с сердечными заболеваниями, — отметила Дианова.
Как ранее писал NEWS.ru, специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Екатерина Чердакова посоветовала не замораживать повторно мороженое, а съедать его сразу после покупки.
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