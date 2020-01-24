https://static.news.ru/photo/485b5642-3ea8-11ea-8a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова дала советы по выбору мороженого, а также рассказала, кому следует отказаться от этого лакомства.

По словам специалиста, предпочтение следует отдавать обычному пломбиру, без глазури и добавок. Диетолог отметила, что производители не всегда делают глазурь из натурального шоколада, чтобы уменьшить её стоимость. Об этом сообщает «Москва 24».

Врач также порекомендовала отказаться от мороженого людям, страдающим от панкреатита, воспаления двенадцатипёрстной кишки и проблем с желчным пузырем.

Особенно отказаться от лакомства стоит в периоды обострения таких болезней, поскольку холодное мороженое может вызывать спазм. Я бы ещё не рекомендовала есть мороженое сердечникам. Им особенно нужно обращать внимание на то, чтобы в продукте не было трансжиров, они опасны для людей с сердечными заболеваниями, — отметила Дианова.

Как ранее писал NEWS.ru, специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Екатерина Чердакова посоветовала не замораживать повторно мороженое, а съедать его сразу после покупки.