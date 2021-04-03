Диетолог рассказала, как есть картофель, чтобы похудеть

Как есть картофель, чтобы похудеть, рассказала диетолог Светлана Фус. Полезную информацию она разместила в своём аккаунте в Instagram.
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Также Светлана Фус рекомендовала как можно реже употреблять картофель-фри, при жарке которого образуется вредный канцероген акриламид.
И ещё одна важная мера — не добавлять в картофельное пюре сливочное масло, которое значительно повышает калорийность продукта.
Во всех остальных случаях картофель можно есть смело — он не принесёт вреда здоровью и фигуре.
Ранее диетолог Наталья Круглова назвала идеальные блюда для здорового завтрака. По её мнению, таковыми являются каша с молоком, йогурт с мюсли или бутерброд с цельнозерновым хлебом. Об этом писал NEWS.ru.