Диетолог рассказала, как есть картофель, чтобы похудеть

https://static.news.ru/photo/73e7b8da-61a5-11ea-838b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как есть картофель, чтобы похудеть, рассказала диетолог Светлана Фус. Полезную информацию она разместила в своём аккаунте в Instagram.

Диетолог отметила , что, в первую очередь, нужно исключить из своего рациона чипсы. Этот продукт представляет собой прессованный крахмал с солью и перцем, не приносит никакой пользы, но задерживает в организме воду, что прямо сказывается на наборе веса.

Также Светлана Фус рекомендовала как можно реже употреблять картофель-фри, при жарке которого образуется вредный канцероген акриламид.

И ещё одна важная мера — не добавлять в картофельное пюре сливочное масло, которое значительно повышает калорийность продукта.

Во всех остальных случаях картофель можно есть смело — он не принесёт вреда здоровью и фигуре.

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