Диетолог рассказал о пользе и вреде бананов

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал телеканалу «Звезда» о пользе и вреде бананов.

По словам эксперта, бананы полезны не более чем другие фрукты, однако при этом они являются более калорийными. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 граммов, у апельсинов — где-то 50–52 калории на 100 граммов, а у бананов — 70–80 калорий на 100 граммов.

Гинзбург назвал утверждение, что бананы помогают справиться с бессонницей, довольно неоднозначным.

Бессонница — вещь вторичная, ситуативная. То есть, если у человека, например, невыплаченный кредит или проблемы с семьей, то вряд ли ему банан поможет, — пояснил эксперт.

Он добавил, что основная польза бананов заключается в содержании нерастворимых пищевых волокон, к которым относится целлюлоза и клетчатка. Они помогают регулировать уровень сахара в крови, а также способствуют нормальной работе кишечника.

Ранее специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павел Исанбаев рассказал о продуктах, с которыми лучше не сочетать переспелые и недозрелые бананы. Неспелые бананы не следует есть тем, у кого плохо переваривается клетчатка, существуют проблемы с кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырём. В этом случае недозрелые бананы приведут ко вздутию кишечника. Сочетать их с другими источниками клетчатки тоже не нужно.

К неспелым бананам нельзя добавлять яблоки и овощи, способные усилить эффект вздутия. Для людей без перечисленных заболеваний недозрелые бананы полезны, поскольку в них содержится резистентный крахмал, нормализующий работу желудочно-кишечного тракта.