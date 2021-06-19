Названы продукты, непригодные для употребления с бананами

https://static.news.ru/photo/64831082-d0ae-11eb-a207-96000091f725_660.jpg Фото: Danny Gohlke/dpa/Global Look Press

Специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павел Исанбаев рассказал о продуктах, с которыми лучше не сочетать переспелые и недозрелые бананы.

Неспелые бананы не следует есть тем, у кого плохо переваривается клетчатка, существуют проблемы с кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырём. В этом случае недозрелые бананы приведут ко вздутию кишечника. Сочетать их с другими источниками клетчатки тоже не нужно, — считает специалист.

Он добавил, что к неспелым бананам нельзя добавлять яблоки и овощи, способные усилить эффект вздутия. Для людей без перечисленных заболеваний недозрелые бананы полезны, поскольку в них содержится резистентный крахмал, нормализующий работу желудочно-кишечного тракта.

В переспелых бананах много сахара. Таким образом популярные бананово-шоколадные десерты не рекомендуется людям со склонностью к повышению уровня глюкозы в крови, — подчеркнул Исанбаев.

Ранее стало известно, что врач-диетолог Дарья Русакова назвала продукты, которые укрепляют иммунитет и помогают организму противостоять вирусным инфекциям. Специалист рекомендует в первую очередь включить в ежедневный рацион свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень. Эти продукты богаты витаминами, антиоксидантами и пищевыми волокнами, которые способствуют здоровью кишечника.