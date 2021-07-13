Диетолог предупредила об опасности поедания в жару мороженого

Мороженое, сладости и газировку не стоит употреблять в жару, так как они не утоляют жажду, а провоцируют её. Также они способствуют обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-центра Маргарита Макуха.

По словам врача, в жару стоит воздержаться также от кофе, солёных и копчёных продуктов, которые приводят к обезвоживанию организма, а также отказаться от жирных, которые способствуют набору лишнего веса. Они снижают иммунитет, могут стать причиной аллергических реакций.

В сладких продуктах с содержанием крема в жаркую погоду особенно быстро размножаются болезнетворные бактерии, — поясняет специалист.

Желательно воздержаться в жару от фастфудов и быстрых углеводов, которые приводят к излишнему весу.

Кофе также может вызвать обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, так как обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений, — предупредила врач.

Опасным в жару становится алкоголь, так как усиливается его токсический эффект на организм.

Ранее диетолог Елена Кален посоветовала худеющим россиянам в жаркие дни сократить до минимума употребление кофе и газировки. Кофе можно заменить зелёным чаем, морсом или цикорием.