Ледяной десерт из банана и йогурта — суперская замена мороженому

Мороженое можно заменить полезным десертом — без сахара, жиров и консервантов. Банан с йогуртом — отличная альтернатива магазинным сладостям: вкусно, холодно и очень просто. Подойдет для перекуса в жаркий день или легкого десерта после ужина.

Ингредиенты:

банан — 2 шт.;

йогурт натуральный — 200 мл;

ваниль — по вкусу.

Приготовление:

Нарезать бананы кружочками и заморозить на 2–3 часа. Замороженные бананы пробить в блендере с йогуртом и щепоткой ванили. Взбивать до однородной кремовой массы. Разложить по формочкам или сразу подать в креманках. По желанию украсить орехами, ягодами или кокосовой стружкой.

Полезный и освежающий десерт готов — и никакого мороженого не нужно!

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