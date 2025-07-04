Ледяной десерт из банана и йогурта — суперская замена мороженому

Мороженое можно заменить полезным десертом — без сахара, жиров и консервантов. Банан с йогуртом — отличная альтернатива магазинным сладостям: вкусно, холодно и очень просто. Подойдет для перекуса в жаркий день или легкого десерта после ужина.
Ингредиенты:
- банан — 2 шт.;
- йогурт натуральный — 200 мл;
- ваниль — по вкусу.
Приготовление:
- Нарезать бананы кружочками и заморозить на 2–3 часа.
- Замороженные бананы пробить в блендере с йогуртом и щепоткой ванили.
- Взбивать до однородной кремовой массы.
- Разложить по формочкам или сразу подать в креманках.
- По желанию украсить орехами, ягодами или кокосовой стружкой.
Полезный и освежающий десерт готов — и никакого мороженого не нужно!
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