Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 18:47

Ледяной десерт из банана и йогурта — суперская замена мороженому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мороженое можно заменить полезным десертом — без сахара, жиров и консервантов. Банан с йогуртом — отличная альтернатива магазинным сладостям: вкусно, холодно и очень просто. Подойдет для перекуса в жаркий день или легкого десерта после ужина.

Ингредиенты:

  • банан — 2 шт.;
  • йогурт натуральный — 200 мл;
  • ваниль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезать бананы кружочками и заморозить на 2–3 часа.
  2. Замороженные бананы пробить в блендере с йогуртом и щепоткой ванили.
  3. Взбивать до однородной кремовой массы.
  4. Разложить по формочкам или сразу подать в креманках.
  5. По желанию украсить орехами, ягодами или кокосовой стружкой.

Полезный и освежающий десерт готов — и никакого мороженого не нужно!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
десерты
мороженое
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.