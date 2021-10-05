Диетолог объяснила, какие продукты помогут восстановиться после COVID

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Шоколадные батончики могут вызвать серьёзную зависимость из-за кратковременного чувства эйфории. Также они резко повышают уровень глюкозы в крови и разрушают эндотелий, покрывающий сосуды изнутри, что приводит к инфарктам и инсультам, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1».

Батончик — это очень вредно. И опасно даже здоровому человеку. После того как он съест такой батончик, он чувствует эйфорию, которая очень быстро сменяется чувством усталости и голода. И человек...