Диетолог объяснила, какие продукты помогут восстановиться после COVID
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:20, 05 октября 2021
Фото: unsplash.com
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После перенесённой коронавирусной инфекции стоит определить, каких питательных веществ не хватает организму и стараться употреблять в пищу продукты, которые могут восполнить этот дефицит. Главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP Наталья Нефёдова также советует отказаться от вредной пищи и сделать акцент на полноценном питании. Об этом пишут «Народные Новости».
Нужно определить, какие дефициты есть в организме, и стараться восполнить их с помощью пищи. Нет ограничений в потреблении пищи, но питаться нужно полноценно. При полноценном питании организм сможет восстановиться после заболевания. Нужно потреблять достаточное количество овощей и фруктов. Именно в них содержится наибольшее количество полезных веществ, — пояснила Нефёдова.
Ранее врачи объяснили, какая пища может особенно навредить организму после перенесённого коронавируса. В частности это жирная, острая еда, фастфуд, а также продукты, прошедшие обработку и не несущие пользу.