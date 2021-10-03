Врачи объяснили, какая пища может особенно навредить после коронавируса

Перенесённая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм человека, поэтому на несколько недель после выздоровления стоит исключить некоторые продукты из своего рациона. Особенно вредна для здоровья жирная, острая пища и фастфуд. Своё мнение по этому поводу высказали диетологи Александр Андреев и Анастасия Светикова в беседе с «Газетой.Ru».

Возвращают в рацион жирную, острую пищу, начинают употреблять фастфуд. К сожалению, это как раз то, что может ухудшить состояние человека. После болезни нужно быть максимально аккуратным в сфере питания и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно, — посоветовал Андреев.

Также специалисты советуют в первые две недели после коронавируса не употреблять в пищу продукты, вызывающие вздутие. Например, алкоголь, молоко, квашеную капусту, пшеницу и другие.

Также исключите из рациона продукты, прошедшие обработку и не несущие пользу, — шоколад, хлебобулочные изделия, ветчину, котлеты, фастфуд. Ограничьте приём сахара. Всё это опять же приводит к вздутию желудка, нарушению микробиоты кишечника, а также к нарушению работы эндокринной системы, — объяснила Светикова.

Врач напомнила, что из-за коронавируса у больных пропадает аппетит и уменьшается объём желудка, поэтому после заболевания следует питаться несколько раз в день, принимая пищу маленькими порциями.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru призналась, что люди редко знают о существовании витаминов группы B, U и P, которые способствуют укреплению иммунитета. Также врач посоветовала не пренебрегать витамином D, особенно осенью, когда иммунитет крайне ослаблен.