Названы необходимые для укрепления иммунитета редкие витамины

Люди с наступлением осени вспоминают о необходимости поддержать свой организм и прибегают к помощи витаминных комплексов. Чаще всего россияне выбирают такие известные витамины, как А, В и С. Однако кроме них существуют и другие, более редкие микроэлементы, которые также необходимы для укрепления иммунитета. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Речь идёт о витамине D, а также витаминах группы B, U и P.

Как отметила медик, у специалистов нет каких-либо клинических рекомендаций и норм по тому, что именно осенью или в другое время года нужно употреблять больше витаминов. Тем не менее врач советует обратить внимание на витамин D.

О нём много говорят, тем не менее не все прислушиваются, не все выполняют эти рекомендации. К сожалению, витамин D недостаточно поступает с продуктами, поэтому чаще всего его приходится принимать дополнительно в виде аптечных препаратов, — отметила Круглова.

По её словам, принимать витамин D в больших дозировках нельзя без предварительной консультации с врачом. В профилактических целях его дозировка не должна превышать 1000 м. е. Этот микроэлемент также есть в рыбе и молочных продуктах.

Тем не менее, несмотря на то что даже если рацион будет сбалансирован, дефицит витамина D всё равно будет, — предупредила диетолог.

Она заметила, что если у человека сбалансированное и разнообразное питание, то дополнительный приём витаминов обычно не нужен. Круглова порекомендовала есть больше растительной пищи — овощей, фруктов и листовой зелени. Многие из них помимо витамина С содержат различные минералы и антиоксиданты, которые необходимы для поддержания здоровья.

Круглова рассказала, что также часто забывают о витаминах группы B. Они напрямую не влияют на поддержание иммунитета, но помогают добиться хорошего самочувствия и высокой работоспособности. Витамины группы B содержатся в цельнозерновых продуктах, в том числе в зерновом хлебе, орехах, семечках. При этом витамин В12 содержится исключительно в животных продуктах — мясе, рыбе, а также в твороге и яйцах.

Диетолог добавила, что о витаминах U и P мало кто слышал, но они также полезны.

До сих пор специалисты обсуждают принадлежность витамина U к разделу витаминов, здесь не всё так однозначно. Тем не менее он необходим для пищеварительной системы, поскольку способствует регенерации клеток слизистой оболочки пищеварительного тракта, — отметила врач.

Она добавила, что витамин U, так же как и P, присутствует в некоторых продуктах. Кроме того, частично некоторые виды этой группы витаминов могут синтезироваться микробиотой кишечника.

Если это здоровая пищеварительная система, здоровая микрофлора кишечника, то частично она может синтезировать витамины. Поэтому это тоже будет защита от гиповитаминоза, — добавила Круглова.

Ранее заведующая клинико-диагностической лабораторией НАКФФ Вера Баринова заявила, что россиянам следует заранее подготовить свой организм к осени, чтобы впоследствии не жаловаться на проблемы со здоровьем. Медик рекомендует сдать анализы, которые отражают общее состояние организма. Так, общий анализ крови с подсчётом лейкоформулы и определением СОЭ (скорость оседания эритроцитов) может показать наличие воспалительного процесса, аллергических реакций, анемии и даже предположить наличие онкологии.