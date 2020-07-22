Диетолог назвала продукты, которые стимулируют выработку гормонов счастья

https://static.news.ru/photo/77d45c78-caf5-11ea-aa49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gadini /pixabay.com

Диетолог Тамила Арсеньева назвала продукты, которые стимулируют выработку серотонина, эндорфинов и дофамина.

За радость в нашем организме отвечают определённые вещества — гормоны серотонин, дофамин и эндорфины. Их выделяет мозг при определённых обстоятельствах. Есть ряд продуктов, способных стимулировать выработку данных гормонов, — пояснила Тамила Арсеньева на своей странице в Instagram.

Для поднятия настроения диетолог посоветовала употреблять: бразильский орех, устрицы, бананы, чечевицу и тёмный шоколад.

Тамара Арсеньева пояснила, что бразильский орех богат селеном, который необходим для гормонального баланса. Как отметила диетолог, при недостатке селена в организме, у человека может развиться депрессия, апатия и повыситься нервозность. Врач рекомендует съедать каждый день по три ореха.

Диетолог отметила, что устрицы помогут улучшить метаболизм и работу мозга, за счёт содержащегося в них цинка.

В устрицах много цинка, который влияет на процесс метаболизма и работу мозга. Также моллюск активизирует синтез тирозина — это аминокислота, снимающая нервное напряжение. Чтобы поднять себе настроение, съешьте три устрицы, — советует врач.

В бананах содержится триптофан, а также различные полезные вещества. По словам диетолога, в этом фрукте есть витамин B6, который превращает триптофан в серотонин.

Также серотонин могут выработать медленные углеводы, которые есть в чечевице. Помимо прочего, этот вид бобовых способен нормализовать уровень сахара в крови, а также восполнить потребность организма в фолиевой кислоте и железе. Врач советует съедать в день горсть чечевицы, а тёмного шоколада — ежедневно около 40 граммов в течение двух недель. Диетолог отметила, что употребление тёмного шоколада поможет снизить стресс в организме, однако не стоит есть слишком много сладости, так как чрезмерное употребление шоколада может испортить фигуру.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкие диетологи дали рекомендации, как похудеть и надолго сохранить сброшенные килограммы. По мнению специалистов, главное — это порции, не стоит ориентироваться на чувство сытости. Нужно строго придерживаться здоровой нормы, сверх которой ничего употребляться не должно.