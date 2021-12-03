Диетолог назвала продукты для восстановления после коронавируса

Продукты питания играют важную роль в восстановлении после перенесённого коронавируса, поэтому диетолог Наталья Круглова посоветовала россиянам есть больше богатой магнием и витаминами группы В пищи. Она уточнила, что эти полезные микроэлементы содержатся в цельнозерновых продуктах, например, семечках, орехах и макаронах, цитирует её «Слово и Дело».

Магний и витамины группы B необходимы для центральной нервной системы и головного мозга. Эти витамины содержатся в цельнозерновых продуктах — крупы, макароны, хлеб, орехи и семечки. Витамин B12 содержится в животных продуктах — это молочные продукты, мясо, птица, рыба. Если человек периодически употребляет их, то витаминов будет достаточно, — пояснила Круглова.

Помимо этого, она посоветовала потреблять в пищу больше фруктов и овощей, а в зимний период, по словам диетолога, стоит сделать особый акцент на квашеной капусте, потому что в ней много витамина С. Также она порекомендовала россиянам обратить внимание на компоты и морсы из кислых ягод.

Многие пациенты жалуются, что после ковида нарушается сон — становится некрепким, сложно заснуть, и люди не чувствуют отдыха после сна. Кофеин и алкоголь — это те продукты, которые мы ограничиваем в первую очередь, — резюмировала Круглова.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал важные для восстановления после коронавируса продукты. По его словам, россиянам следует особенно обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина А.