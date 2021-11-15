Диетолог назвал важные для восстановления после коронавируса продукты

Для эффективного восстановления после коронавируса следует особенно обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина А и на продукты, обладающие антоцианами, которые способствуют противосвёртывающему действию крови. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Народными Новостями».

В первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Данные виды рыбы являются недорогими, но содержат большое количество необходимого витамина, а также аминокислоты. Противосвертывающими же свойствами обладают различные ягоды — малина, брусника и ежевика, — перечислил Гинзбург.

По его словам, ягоды можно добавлять в чай или мусс. Диетолог также посоветовал россиянам есть больше продуктов с противовоспалительным эффектом: например, хлеб, зерновые крупы, орехи и кисломолочные продукты.

Ранее диетолог Лера Лавски назвала продукты, помогающие быстрее справиться с коронавирусом. По её словам, стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием цинка.