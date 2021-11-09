Названы продукты, ускоряющие выздоровление от коронавируса

В рацион людей, лечащихся от коронавируса, должны быть включены богатые цинком продукты. Этот микроэлемент необходим для формирования Т-клеточного иммунитета. Об этом РИА Новости сообщила диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

По словам эксперта, медики включили цинк в протоколы лечения COVID-19, потому что он ускоряет выздоровление пациентов. Лавски напомнила, что этот микроэлемент содержится в продуктах животного происхождения, поэтому в меню заражённого должны быть рыба, мясо, печень и такие морепродукты, как сельдь, устрицы, моллюски.

Из растительной пищи необходимо употреблять в пищу шпинат, бурый рис, овёс, зародыши пшеницы. Также полезны для пациентов с коронавирусом лук, морковь, горох, и практически все орехи.

Диетолог назвала способ, по которому можно без анализов выявить дефицит цинка в организме.

Шелушения или воспаления, язвочки, дерматиты. Псориаз, долгое заживление ран, — отметила Лавски.

Ранее сообщалось, что вещество пиперин, содержащееся в чёрном перце, способно блокировать распространение COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Авторы научной работы отмечают, что одним из способов снижения темпов распространения коронавируса является создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клеток человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции для дальнейшего проникновения. При этом COVID-19 постоянно и быстро мутирует, что ведёт к изменениям белков, из-за чего существующие препараты теряют свою эффективность.