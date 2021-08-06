Диетолог дала рекомендации по продуктам для похудения во сне

Пара отварных куриных белков на ночь или биодобавки в виде аминокислот могут помочь похудеть человеку во сне. Однако дополнительно для этого он должен придерживаться ряда других правил. Эти и другие рекомендации дала «МИР 24» эндокринолог-диетолог Анастасия Тараско.

Хотя чудес и чудесных продуктов не бывает. Чтобы снижать вес, нужно сбалансировано питаться в течение всего дня и, главное, должен быть отрицательный баланс — тратить энергии вы должны больше, чем съедать, — поделилась эксперт.

Однако если отрицательного баланса не будет, то уже неважно, когда человек ляжет спать и что вообще будет есть для похудения на ночь. Организм просто начнёт запасаться энергией, сообщила диетолог.

А вот куриные белки на ночь больше всего рекомендуются спортсменам, которые хотят нарастить мышечную массу и посещают тренажёрный зал. Это не панацея для похудения, но иногда их употреблять можно, подытожила Тараско.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что заявление о необходимости ограничить углеводы, чтобы снизить вес, является главным заблуждением худеющих. Медик отметил, что углеводы нужны организму как структурная единица, из которой получается основная энергия.