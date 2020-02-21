https://static.news.ru/photo/ee89bc2c-549f-11ea-a71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние два года численность младшего медицинского персонала в России сократилась на 42%. Так в 2017 году во всех субъектах РФ их трудилось около 424 тысячи, а в 2019 – почти 268 тысяч. Такие данные сообщила заместитель Председателя Счётной палаты Российской Федерации Галина Изотова, выступая на конгрессе педиатров России.

При этом количество медицинских работников с высшим и средним образованием также сокращается, но не так значительно. Врачей стало меньше на 3%, медсестер – на 0.5%.

Галина Изотова отметила, что проблема кадрового дефицита в стране особенно ощущается в педиатрии. Она озвучила данные: 11% штатных должностей педиатров сейчас остаются вакантными. Также ощущается серьезная нехватка детских хирургов – до13% незанятых постов.

Честно говоря – это проблема номер один. Мы с вами можем построить больницы, отремонтировать их, создать пандусы. Но это ничего не изменит, пока существует кадровая проблема. Сейчас не хватает врачей узкой специализации», — констатировала она.

Замглавы счетной палаты также отметила, что около 41 % пациентов не доверяют первичному диагнозу врача и стремятся его перепроверить. Часто сомнение в квалификации врача бывает оправдано.

Более 7% российских педиатров не имеют необходимой квалификации. Это отражает проблему ухудшения преподавания в медицинских вузах. А также серьезное снижение качество знаний у современных студентов, — привела пример Изотова.

Ранее NEWS.ru https://news.ru/health/mediki-ne-riskuyut-davat-prognozy-o-rasprostranenii-koronavirusa-v-rf/ российские врачи довольно скептически относятся к прогнозам о возможной эпидемии коронавируса на территории РФ. Скупать маски и препараты для поднятия иммунитета они не рекомендуют, так как скоро наступит тепло и вероятность распространения инфекций снизится сама.