https://static.news.ru/photo/488ea154-53df-11ea-a205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи довольно скептически относятся к прогнозам о возможной эпидемии коронавируса на территории РФ. Скупать маски и препараты для поднятия иммунитета они не рекомендуют, так как скоро наступит тепло, и вероятность распространения инфекций снизится сама.

На территории России новых заболевших коронавирусом нет. И говорить о второй волне, если нет первой, пока что рано, — сказал «Москве 24» директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

С ним согласен и начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента РФ Георгий Сапронов. Он назвал коронавирус «сложно предсказуемым» заболеванием, но выразил уверенность, что российские специалисты уже к октябрю будут готовы дать ему отпор.

Россия имеет богатый опыт, одну из самых лучших эпидемиологических служб, — подчеркнул Сапронов.

Как писал NEWS.ru, первое лекарство, которое может оказаться эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в Китае, в восточной провинции Чжэцзян. Речь идёт о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan. Лекарство получило новое наименование, которое не приводится на латинице, однако по-русски звучит как «Фавэйлавэй». Директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь отметил, что клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса во время исследований показали несколько типов лекарств, включая Remdesivir и японский Favipiravir.

Число заражённых коронавирусом по всему миру насчитывает уже более 75 тыс. человек. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек. Всего жертвами болезни стали более 2 тыс. пациентов, трое из них — за пределами Китая.