Депутат Госдумы обвинил власти в организации госпереворота из-за QR-кодов

Российский депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что введение QR-кодов в России является попыткой государственного переворота. Как он заявил в своём Telegram-канале, эта мера просто не может быть направлена «на обеспечение массовой вивисекции».

Это организация госпереворота. Она направлена на то, чтобы сделать жизнь всех людей невыносимой. Начиная с силовиков, у которых, если я правильно понимаю, анонимизированные QR-коды — без паспортных данных и прочего. То есть им нельзя будет продать билеты на поезд или самолет, они не смогут даже в ресторан или ТЦ зайти, где охранники бдительные, — сказал депутат.

Делягин также назвал «одичалыми» тех коллег, который призывают расстреливать людей за отказ от вакцинации. Он также уверен, что введение QR-кодов не имеет отношения к здоровью, медицине и безопасности граждан, потому что «люди с QR-кодами и без них переносят всё одинаково».

Его возмутил и тот факт, что люди с медотводом тоже получат свои QR-коды. Депутат задался вопросом: «Если у человека медотвод, то он имеет право заражать окружающих?». И назвал этот факт доказательством того, что коды нужны для того, чтобы «залить в людей побольше разной жижи и усвоить побольше денег из бюджета».

Ранее российский депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман выразил противоположную точку зрения — он заявил, что за деятельностью российских антипрививочников могут стоять американская фармакологическая корпорация Pfizer и другие западные фармкомпании. Политик призвал тщательно проверить источники финансирования антиваксеров в России.