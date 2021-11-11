Депутат Вассерман: Pfizer плодит антипрививочников в РФ, это война

Российский депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что за деятельностью российских антипрививочников могут стоять американская фармакологическая корпорация Pfizer и другие западные фармкомпании. Как пишет URA.RU, политик призвал тщательно проверить источники финансирования антиваксеров в России.

Для этих целей он считает необходимым использовать ресурс силовиков. До этого он также объявил «войну» антипрививочникам.

Чем дальше, тем больше я склонен воспринимать антипрививочную кампанию как войну против нас. Я склонен поддерживать действия с антипрививочниками по законам военного времени, — сказал Вассерман.

Он отметил, что расстреливать их у стен домов, как в 1941 году, — мера «излишняя», но увеличить число категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, «вполне разумно».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что власти хотят ввести QR-коды повсеместно, так как, по мнению медика, это является действенной принудительной мерой к вакцинации. При этом он выразил свою поддержку в этом решении.