Биохимик рассказал, как самостоятельно оценить качество питьевой воды

https://static.news.ru/photo/f12fa85a-c085-11e9-8914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Полноценная проверка качества питьевой воды вне лаборатории невозможна, однако человек может самостоятельно определить несколько основных параметров качества жидкости. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала эксперт-биохимик Мария Кулешова.

По словам Кулешовой, такие параметры, как цвет и мутность, определяются визуально. Также не составит труда выяснить вопрос запаха воды.

По косвенным признакам можно определить жёсткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жёсткая у вас вода, — рассказала специалист.

Кроме того, если использовать доступные реагенты, например, тесты для проверки качества воды в аквариуме, — можно определить до пяти показателей качества воды, в том числе жёсткость, кислотность, содержание некоторых микроэлементов. Впрочем, такие тесты не являются точными на 100%.

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