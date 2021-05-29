Биохимик рассказал, как самостоятельно оценить качество питьевой воды

Полноценная проверка качества питьевой воды вне лаборатории невозможна, однако человек может самостоятельно определить несколько основных параметров качества жидкости. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала эксперт-биохимик Мария Кулешова.
По словам Кулешовой, такие параметры, как цвет и мутность,
По косвенным признакам можно определить жёсткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жёсткая у вас вода, — рассказала специалист.
Кроме того, если использовать доступные реагенты, например, тесты для проверки качества воды в аквариуме, — можно определить до пяти показателей качества воды, в том числе жёсткость, кислотность, содержание некоторых микроэлементов. Впрочем, такие тесты не являются точными на 100%.
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