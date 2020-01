2020-й обещает быть весьма интересным для игровой индустрии. Помимо нескольких важных релизов компании Sony и Microsoft также готовятся к выпуску консолей следующего поколения — PS5 и Xbox (одним из устройств станет Series X).

Однако «железные» новинки поступят в продажу лишь в конце года, и до этого времени внимание игроков будет приковано к ключевым игровым тайтлам. Сообщество ждёт очень насыщенная весна с её сиквелом лучшего шутера последних лет, киберпанком от авторов игрового «Ведьмака», красивым, но жестоким постапокалипсисом и возвращением культовой серии.

NEWS.ru рассказывает о самых ожидаемых играх 2020 года.

Iron Man VR (28 февраля)

Как уже не раз говорилось, стоящих проектов для шлема виртуальной реальности PS VR не так уж много. В прошлом году, например, самым запоминающимся релизом стал приключенческий шпионский боевик «Кровь и истина». В 2020-м таким проектом может стать Iron Man VR, который позволит игрокам надеть костюм Железного человека.

Проект от американской студии Camouflaj будет не демонстрацией виртуальной реальности, как это было с Batman: Arkham VR, а полноценным экшеном с возможностью управлять знаменитыми репульсорами и смертоносным арсеналом брони. Игроки также смогут модернизировать костюм в гараже Тони Старка и настраивать способности по своему усмотрению.

Iron Man VR выйдет на PS VR.

Nioh 2 (13 марта)

Первая часть ролевого экшена Nioh была тепло встречена игроками, в особенности поклонниками Dark Souls, и критиками, поставившими проекту высокие оценки. Team Ninja решила не затягивать с расширением вселенной и спустя год после релиза оригинала, на выставке E3 2018, анонсировала новый проект.

Действие Nioh 2 развернётся в 1555 году, что означает, что вторая часть будет представлять собой приквел. Главным героем игры станет одинокий наёмник-получеловек с силой ёкая, дающей ему сверхъестественные способности. Разработчики обещают обновлённую боевую систему, более развёрнутую систему классов и множество видов оружия.

Nioh 2 будет доступна для владельцев PS4.

DOOM Eternal (20 марта)

Сиквел DOOM Eternal должен был выйти в конце ноября и посоревноваться с другими боевиками за звание лучшего экшена 2019 года. Но у разработчиков появилась традиционная причина для переноса даты релиза — команде понадобилось дополнительное время на полировку проекта. Игроки стали перепроходить оригинал, а студия id Software, в свою очередь, — дорабатывать шутер, который, по словам самих создателей, станет «лучшей вещью, над которой они когда-либо работали».

Как и в классической дилогии, действие DOOM Eternal перенесёт игроков с Марса на Землю. Протагонист получит новые умения и новое оружие, а сам игровой процесс станет более вертикальным. Кроме того, в сюжетную кампанию игроков смогут вторгаться другие участники под личиной различных монстров.

DOOM Eternal выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Владельцы Nintendo Switch получат доступ к игре позднее.

Half-Life: Alyx (март)

В то, что Valve когда-либо вернётся к серии Half-Life, верили немногие — третий эпизод, превратившийся со временем в третью часть, успел стать своего рода интернет-мемом. Студия, выпустив последнюю одиночную игру в 2011 году (речь о Portal 2), сосредоточилась на Steam и создании собственного «железа». Будущее культовой франшизы оставалось неопределённым... до ноября 2019 года, когда второй части стукнуло 15 лет.

Под конец 2019 года Valve представила Half-Life: Alyx для VR-шлемов. Некоторые игроки восприняли анонс скептически: рынок игр в виртуальной реальности находится в стагнации, а покупка самих устройств может сильно ударить по кошельку. Однако, по словам авторов, Alyx отличается от аналогичных VR-продуктов тем, что это полноразмерная игра, с нуля созданная для виртуальной реальности и включающая яркие взаимодействия с окружением, решение головоломок, исследование мира и инстинктивные бои.

Half-Life: Alyx будет поддерживать VR-шлемы Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality. Студия также не исключает возможности выхода игры на PS VR.

Cyberpunk 2077 (16 апреля)

Студия CD PROJEKT RED анонсировала Cyberpunk 2077 в 2012 году, ещё до выхода третьей части «Ведьмака». Поскольку разработка и поддержка последней (вместе с карточной игрой «Гвинт») заняла у поляков практически всё рабочее время, авторы сдули пыль с ожидаемого проекта на E3 2018. Cyberpunk 2077 получил полноценный кинематографический трейлер, а спустя пару месяцев — и дебютный геймплей.

Через год разработчики подготовили для игроков сюрприз-бомбу: в создании ролевого экшена принял участие Киану Ривз, посетивший выставку E3 2019 и назвавший точную дату выхода. Комментируя постоянные сравнения Cyberpunk 2077 с «Дикой Охотой», студия заявила, что грядущая приключенческая RPG будет короче предшественницы, однако этот нюанс будет компенсирован реиграбельностью. Однако, как и «Ведьмак 3», игра будет иметь пострелизный контент и DLC.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля на PC, PS4 и Xbox One.

Marvel’s Avengers (15 мая)

Если в киноиндустрии среди комикс-муви доминирует Marvel, то в игровой пальму первенства вот уже долгое время удерживает DC благодаря сериям Batman: Arkham, Injustice и LEGO. Издательство решило срочно исправлять ситуацию: в 2018 году на PS4 вышел высоко оценённый «Человек-паук», а в 2020-м к релизу помимо вышеупомянутого Iron Man VR готовится проект про «Мстителей».

За разработку игры отвечают сразу две студии — Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Первая знакомая игрокам по перезагрузке Tomb Raider, а вторая занималась двумя последними частями Deus Ex. Экшен расскажет оригинальную историю команды и предложит кооператив на четырёх человек. На старте будут доступны только пять героев (Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк и Чёрная Вдова), но в будущем в качестве бесплатных DLC появятся и новые (одним из первых станет Человек-муравей).

Marvel’s Avengers поступит в продажу 15 мая 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia.

«Одни из нас: Часть II» (29 мая)

Как было в своё время с The Last of Us (локализованная в России как «Одни из нас»), вторая часть постапокалиптического экшена выходит на закате текущего поколения консолей. Главную роль на этот раз Naughty Dog отвела Элли, которая за несколько лет превратилась из нахального и неопытного подростка в боевую девушку. К тому же с новым любовным интересом.

По словам авторов, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей. В то же время, чтобы добиться сильной истории, студии пришлось отказаться от мультиплеера. Однако создатели пообещали выпустить что-то связанное с сетевым режимом, но не как часть The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II выйдет только на PS4.

Dying Light 2 (первая половина 2020 года)

Изъезженная вдоль и поперёк зомби-тематика может вновь стать популярной в 2020 году. Techland, для которой Dying Light стала самым успешным продуктом компании, захотела повторить успех паркур-боевика.

В сиквеле разработчики не собираются отказываться от полюбившейся игрокам геймплейной формулы, при этом добавив интересную переменную — динамический мир, в котором сюжет, игровые ситуации и персонажи будут реагировать на решения игроков. Для реализации этой задачи студия пригласила одного из самых знаменитых ветеранов игровой индустрии — Криса Авеллона, работавшего над Fallout 2, Fallout: New Vegas и South Park: The Stick of Truth.

Dying Light 2 будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Ghost of Tsushima (лето 2020 года)

Ghost of Tsushima переняла титул самой загадочной игры у Death Stranding — о проекте известно не так уж и много. Некоторые пользователи даже считали, что разработчики сменили платформу с PS4 на PS5, где приключенческий боевик мог войти в стартовую линейку консоли следующего поколения. Но на The Game Awards 2019 Ghost of Tsushima дала о себе знать и даже получила окно релиза.

При этом экшен про потрёпанного жизнью самурая Дзина после двух лет с момента анонса получил всего два ролика, и судить об игровом процессе пока можно лишь по ним. Авторы обещают детализированный и аутентичный открытый мир с разрушаемой окружающей средой и проработанную систему боя с возможностью использовать знаменитое оружие японских воинов.

Ghost of Tsushima поступит в продажу только на PS4.