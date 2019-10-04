https://static.news.ru/photo/b159f21c-e768-11e9-b292-fa163e074e61_660.jpg Хидео Кодзима Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Японский разработчик видеоигр Хидео Кодзима признался жителям России в любви после посещения фестиваля поп-культуры Comic Con Russia.

Кодзима прибыл в Россию для участия в промо-кампании своей новой игры Death Stranding. В беседе с ТАСС разработчик признался, что удивлён огромным вниманием россиян к своей особе в соцсетях. Под каждым постом Кодзимы в Instagram, начиная с первой публикации в январе 2018 года, появляются сотни русскоязычных комментариев.

В Японии была недавно по телевидению передача, где показывали, что у русских спрашивали, кого из японцев они знают. И в этом списке оказалось, что я занимаю то ли шестое, то ли седьмое место. И я был очень удивлён, — признался гейм-дизайнер.

Посетив российский Comic Con, Кодзима выложил в Instagram фото с мероприятия, сопроводив пост признанием в любви.

26 сентября, как передавал News.ru, Хидео Кодзима и его команда разработчиков объявили, что разработка Death Stranding завершена и игра «ушла на золото» — то есть готовится к релизу.