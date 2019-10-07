Подходя к выставочному центру «Крокус Экспо», я не был удивлён несколькими длинными цепочками очередей на вход. «ИгроМир» вместе с фестивалем поп-культуры Comic Con Russia были, есть и останутся главным развлекательным мероприятием осени. Для одних это возможность опробовать новые или вышедшие недавно игры, чтобы наконец-то определиться с выбором, для других — сфотографироваться с косплеерами или самому надеть костюм любимого персонажа, для третьих — встретиться вживую со своими кумирами.

«ИгроМир» встречает посетителей гулом, музыкой, голосами ведущих, раздающихся со всех концов павильона, и хаотичным передвижением тех, кому удалось пробиться внутрь одними из первых. И пока они раздумывали, куда кинуться в первую очередь, у меня было небольшое преимущество — я посещал прошлогодние выставки и благодаря этому багажу знаний, оказавшись внутри, знал план мероприятия и где будет расположено всё самое интересное.

Сергей Лантюхов/News.ru

Традиционно первые два зала закреплены за Comic Con Russia: у каждого есть собственная сцена с примечательными названиями (сцена злодеев и сцена героев), аллея авторов, куда посетители направляются за автографом и общением с любимым создателем комиксов, торговые ряды, переполненные разнообразной атрибутикой из игр, фильмов, сериалов, комиксами и прочим мерчендайзом, а также стенды, посвящённые фильмам.

Так, например, стенд фантастического фильма «Вторжение» Фёдора Бондарчука привлекал футуристическим дизайном (а ещё здесь можно было зарядить смартфоны), «Джуманджи: Новый уровень» мог похвастаться воссозданным клочком джунглей и невысоким скалодромом, а платформа Wink даже построила на выставке небольшой аутентичный кинотеатр 80-х с фирменной вывеской того времени и афишами премьер.

Пока я изучал огромную статую Таноса из «Мстителей» на стенде Marvel, мимо меня прошла ростовая кукла с усами, в красной кепке и синем комбинезоне — итальянский водопроводчик Марио привёл меня в зону Nintendo. Она отличалась какой-то особой, можно сказать, домашней атмосферой. Народу немного, места предостаточно, а ребята на стендах всегда были готовы подробно рассказать об игре и показать, как взаимодействовать с консолью Switch. Среди показанных проектов оказался и «Ведьмак 3: Дикая Охота». Его выхода на консоли ждут многие, но геймерам следует быть готовыми к более низкому качеству текстур, дальности прорисовки и падению FPS.

Киберпанк по-русски, демоны из ада и спасение Лондона

Попрощавшись с Геральтом из Ривии, я поспешил в основной зал «ИгроМира», где стенд Bliizard уже собрал возле себя приличную толпу. Это место оказалось одним из самых живых и интересных на всей выставке. Ведущие постоянно общались с посетителями, проводили разнообразные конкурсы и приглашали косплееров продемонстрировать публике свои костюмы. Я приметил одну женщину, которая стояла возле стенда продолжительное время и явно была далека от мира игр.

— Извините за странный вопрос, а вы увлекаетесь играми? — спросил её я.

— Нет, — с улыбкой ответила собеседница. — Просто я пришла сюда с сыном и его другом, но они куда-то убежали. Решила тут их подождать.

— Вам нравится? — я указал на нескольких косплееров на сцене.

— Ребята? Да, уже несколько минут наблюдаю за ними. Необычно. Костюмы забавные, немного нелепые, но мне кажется, что как хобби — это хорошо, — ответила она, и через некоторое время к нам подбежали двое мальчиков и потянули даму куда-то в толпу. Она демонстративно закатила глаза и снова улыбнулась мне. Всегда приятно, когда родители могут полностью и не разделять твоих увлечений, но совершенно не препятствуют им.

Прямо возле Blizzard друг на против друга расположились две большие очереди. Первая, как нетрудно было догадаться, вела к стенду Kojima Productions, где посетители могли купить мерчендайз по игре Death Stranding. Я уже предвкушал фигурки персонажей и фирменные чехлы студии для смартфонов, но представленный ассортимент был скуден: три футболки, набор значков, термобутылка и пара постеров.

— Да, товары не как на других выставках, но я стою ради пропуска, — рассказала мне девушка из очереди. Именно пропуск обеспечивал проход на закрытый показ игры с самим Хидео Кодзимой, поэтому ажиотаж возле небольшого стенда был объясним.

Вторая очередь вела, возможно, к главной игре выставки — Cyberpunk 2077. Новый проект от авторов «Ведьмака» возглавляет (или определённо находится в топ-3) список самых ожидаемых проектов 2020 года, и именно поэтому толпа возле стенда появилась с самого открытия выставки, и с каждым часом желающих увидеть геймплей становилось всё больше. Я не стал исключением и тоже влился в поток. На часах было 12:30.

Сергей Лантюхов/News.ru

Спустя почти 20 минут стояния я узнал, что демонстрация длится около получаса. В 13:05 очередь наконец-то двинулась вперёд. От входа меня отделяло около полусотни человек. Кто-то решил, что Cyberpunk 2077 не стоит таких усилий и покинул очередь, другие старались удобно расположиться на холодном полу, третьи, самые умные, оставляли кого-то сторожить место и отправлялись к другим стендам. В 13:45 усталость ног дала о себе знать, отозвавшись ноющей болью. Положительный настрой людей рядом со мной потихоньку угасал, но они пытались поднять настрой шутками и едкими комментариями в сторону проходящих мимо выделяющихся косплееров.

В 14:20 две девушки втиснулись в середину очереди с невозмутимыми лицами. В 14:21 эта парочка поспешно ретировалась подальше от стенда, а в спину им сыпались проклятия и ругань. Спустя полчаса я оказался практически у самого входа, и приметил, что коллеги-журналисты почему-то стояли в отдельной очереди из нескольких человек. Парень на стенде сообщил, что представители прессы сегодня в приоритете, и поэтому их пускают первыми. На злость уже не было сил.

Показанный отрезок геймплея Cyberpunk 2077 представлял собой расширенную версию ролика с выставки gamescom 2019 с добавленной русской озвучкой. Разработчики показали два разных варианта прохождения одного из заданий: класс «соло», предназначенный для тех, кто любит применять физическую силу и вступать в бои, и класс «нетраннер», который станет идеальным выбор для игроков, любящих взламывать системы и действовать скрытно.

После выхода из зала я невольно задался вопросом, а стоило двухчасовое стояние в очереди увиденного? И для себя решил, что нет. Авторы не показали на «ИгроМире» ничего кардинально нового, а насладиться дубляжем было очень трудно из-за окружающего стенд шума. Некоторые зрители во время демонстрации шептались, что русский голос Джонни Сильверхенда, роль которого исполнил Киану Ривз, совершенно не подходит герою, однако работа над локализацией, как заявили авторы, пока не завершена. К слову, студия поделилась одной деталью, которая некоторым игрокам может показаться существенной — в русской версии Cyberpunk 2077 будет присутствовать нецензурная лексика, как в своё время это было с третью частью «Ведьмака».

Второй важной для меня игрой стала Watch Dogs: Legion, которую также нельзя было пощупать самому, однако при этом её демонстрация не была записана заранее. Создатели хакерского экшена проходили одну из миссий прямо по время показа. Ту же, что и демонстрировали на E3 2019, но здесь хотя бы сохранялся какой-никакой элемент неожиданности.

Ubisoft в очередной раз зафиксировала внимание зрителей на том, что главным героем может стать любой человек, встреченный игроками на улицах виртуального Лондона. У каждого NPC будет собственный уровень лояльности к группировке DedSec (от этого зависит сложность вербовки персонажа в команду) и уникальный скилл. Например, во время демонстрации разработчики пригласили в команду завсегдатая бара — в пьяном состоянии он наносит повышенный урон врагам.

Для окончательной вербовки NPC разработчикам нужно для было удалить компромат на него, который хранился на серверах с Скотленд-Ярде. Далее прохождение практически ничем не отличалось от июньского ролика. Создатели подчеркнули важность поведения и решения геймеров в открытом мире. Так, например, злоупотреблять стрельбой из летального оружия явно не стоит, поскольку семья убитого игроком человека будет в дальнейшем крайне негативно относится к DedSec. То же самое касается и жителей города, которым так или иначе навредил протагонист. Концепция с горожанами действительно может оказаться интересной, если Ubisoft удастся правильно разыграть карты.

DOOM Eternal, третья по градусу интересности на «ИгроМире», рискует затмить предшественницу. Причём по всем фронтам. В отличие от Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion, опробовать шутер мог любой желающий (предварительно, конечно, отстояв очередь), и после завершения получасовой сессии лично я оказался приятно впечатлён. Сиквел не просто следует установленной формуле DOOM 2016, но и выкручивает по максимуму все её возможности. Шутер стал в разы быстрее, насыщеннее и масштабнее: каждую секунду вокруг главного героя что-то взрывается или кто-то появляется, поэтому любой неверный шаг (или его отсутствие) будет равносильным мгновенной смерти.

Красочный интерфейс DOOM Eternal, который подвергся критике некоторыми пользователями, не отвлекает от игрового процесса, а, наоборот, способствует погружению. Цвета помогают ориентироваться, и уже на 20-й минуте игры ты интуитивно понимаешь, где можно пополнить ползунок здоровья или брони, куда следует целиться в первую очередь и как использовать телепорт в случае отступления. Определённо, нас ждёт главный кандидат на звание «лучшего шутера поколения».

Опустошённый эмоционально и физически, я направился к выходу. Обычно пресс-дня хватает, чтобы у тебя сложилось впечатление от выставки, но организаторы внесли коррективы в мои планы — на субботу, самый загруженный день выставки, было намечено выступление главного гостя мероприятия Хидео Кодзимы, который способствовал продаже всех билетов на «ИгроМир» в этот день. Я и представить себе не мог, что меня ожидало.

Встреча с Гением

Суббота, в отличие от тёплого и солнечного четверга, выдалась прохладной и дождливой. От непогоды немного спасал горячий кофе, но на подступах к «Крокус Экспо» я всё отчётливее понимал, что меня ждёт очень тяжёлый день. Мои опасения подтвердила огромная, нет, ОГРОМНАЯ толпа людей у входа, первые из которых начали собираться тут задолго до открытия. Миновав скопление благодарю бейджу для прессы, мне стало жалко толпившихся у входа людей. Некоторым из них предстояло оказаться внутри только спустя пару часов.

В выходной день «ИгроМир» и Comic Con Russia заметно преобразились в том плане, что теперь тут яблоку было негде упасть. Перебраться от одного стенда к другому стало весьма проблематично, а очереди образовывались даже там, где в четверг преобладала пустота. Мне невольно вспомнился эпизод из мультсериала South Park, в котором Картман весьма доходчиво объяснил, почему он не любит большое скопление людей.

Побродив по залам и взглянув на стенды, которые я не успел обойти за день до этого, я чувствовал себя как выжатый лимон, хотя до презентации Кодзимы оставалось ещё долго. Выходить на свежий воздух приходилось чаще, поскольку голова шла кругом от постоянного шума и гама.

Сцена, на которой должен был выступить японский гейм-дизайнер, обросла самыми преданными поклонниками за пару часов до начала. Мне удалось пробиться только к ближайшему стенду, так как пройти дальше уже не позволяла большая плотность людей. Так я простоял в толпе 1,5 часа, и за 10 минут до выхода Кодзимы я обернулся, чтобы охватить взглядом всех собравшихся людей. Чтобы не описывать размеры толпы, я просто приложу твит самого разработчика, который всё наглядно показывает (ваш покорный слуга в то время стоял возле экрана с трейлером «Притяжения»).

В обозначенное организаторами время кто-то из толпы начал скандировать «ГЕНИЙ, ГЕНИЙ, ГЕНИЙ», несколько человек перед сценой развернули специально заготовленный плакат, а поклонница, стоящая рядом со мной, зачем-то достала книгу The Kojima Code Терри Вулфа (в русском переводе она называется «Кодзима — гений») и подняла её высоко над головой. Когда на экране пустили дублированный майский трейлер, практически каждый достал смартфон, чтобы снять происходящее. Разглядеть сцену из-за устройств стало практически невозможно.

Выход на сцену Кодзимы и Мадса Миккельсена, принявшего участие в создании Death Stradning, сопровождался оглушительным рёвом, и в какой-то момент я даже зарядился этой бешеной энергией толпы. В то время как актёр по роду профессии держался спокойно и уверенно, мне показалось, что гейм-дизайнер, напротив, чувствует себя скованно и немного неловко. Он явно не ожидал, что скопление русских в комментариях в его соцсетях — это не какой-то флешмоб, а показатель его популярности в России.

Разработчик шутил о пирожках с мясом и о том, как бы он назвал собственную музыкальную группу (спойлер — «Земляне»), но рассказывая о своём проекте, он не раскрыл для собравшихся ничего нового. Кодзима в очередной раз уточнил, что главная идея заключается в объединении всего мира посредством действий геймеров, даже несмотря на то, что действие Death Stranding происходит в постапокалиптической Америке. По словам гейм-дизайнера, порой игроки вечерами могут чувствовать себя одинокими во время игры, но здесь создатель хочет показать юзерам, что это не так, потому что вместе с другими они будут заниматься одним и тем же делом. На прощание Кодзима выразил надежду, что геймеры смогут в полной мере насладиться Death Stranding.

Покидая выставочный центр, я оказался полностью вымотан. Последние дни выдались слишком насыщенными на события и эмоции, но встреча с одним из самых значимых людей в игровой индустрии, пусть и на расстоянии и находясь в толпе кричащих людей, перекрывающих взор, стала приятным завершением недели.

Сергей Лантюхов/News.ru

В заключение хочу сказать одну вещь — посетить «ИгроМир» и Comic Con Russia хотя бы раз должен каждый. Чтобы проникнуться непередаваемой атмосферой, чтобы воочию увидеть потрясающий российский косплей, чтобы ненадолго окунуться в этот своеобразный для некоторых мир со своими правилами и аудиторией, который в наше время привыкли ругать и критиковать почём зря. Только выберите для похода на выставку будний день, поскольку в этом случае положительных впечатлений от мероприятия останется куда больше.