Практически каждый человек так или иначе сталкивался или слышал о продуктах компании Nintendo. Кто, например, не знает усатого итальянского водопроводчика, прыгающего по грибам, пробивающего головой кирпичи и ищущего принцессу по разным замкам? Или сотни необычных существ, самый знаменитый из которых давно стал иконой японской поп-культуры? А о карманной игровой системе в 90-е и начале нулевых мечтали многие ребята.

Nintendo начала свой путь как производитель игральных карт, но в начале 1960-х годов продажи продукции резко упали. Чтобы остаться на плаву, компании нужно было осваивать новые направления, самым перспективным из...