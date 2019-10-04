https://static.news.ru/photo/5b5e2ffe-e77c-11e9-bad8-fa163e074e61_660.jpg Хидео Кодзима и Мадс Миккельсен Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима в рамках «ИгроМира-2019» и Comic Con Russia 2019 представил посетителям мероприятия грядущий PS4-эксклюзив Death Stranding. Разработчик показал майский трейлер, но уже с русским дубляжом.

По словам Кодзимы, несмотря на то, что действие игры происходит в постапокалиптической Америке, главная концепция проекта заключается в объединении всего мира, в котором непосредственное участие примут сами игроки.

На сцене с разработчиком присутствовал и актёр Мадс Миккельсен. Он исполнил в Death Stranding одну из главных ролей, которую геймдизайнер написал специального под него. Кодзима даже добавил персонажу одну из вредных привычек Миккельсена, замеченную во время съёмок.

Актёр считает, что производство кино и игр отличается друг от друга, поскольку в случае с проектом Кодзимы он до конца не понимал задумку автора. Самым сложным для команды было совместить графики всех задействованных актёров из-за их загруженности.

Находясь в Москве, Кодзима предпочёл изучить столичные достопримечательности, в том числе метро. Как пошутил геймдизайнер, питается он в основном пирожками с мясом.

Death Stranding поступит в продажу 8 ноября.