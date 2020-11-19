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В WhatsApp появится новая функция в отправке видео

13:45, 19 ноября 2020 52
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для мессенджера WhatsApp разрабатывается новая функция, благодаря которой станет удобнее отправлять сообщения с видеороликами.

Как сообщает Wabetainfo, теперь перед отправкой видео пользователь сможет отключить воспроизведение звука. Функция будет доступна как для общих чатов, так и для личных сообщений. Для этого рядом с информацией о продолжительности и размере видео в левой части экрана появится значок динамика.

Сейчас новая функция находится на стадии бета-тестирования. Предполагается, что она может появиться в WhatsApp ещё до конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор компании по разработке отечественного программного обеспечения Павел Мясоедов рассказал о неочевидных нюансах при использовании мессенджера WhatsApp. Так, в частности, он поделился способом, как можно обойти ограничение приложения, запрещающее удалять сообщения спустя 68 минут после их отправки. Также он рассказал, как прочесть удалённое ранее сообщение.

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