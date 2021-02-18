В Роскачестве рассказали, как не сжечь смартфон

К порче аккумулятора и даже возгоранию смартфона может привести неправильная зарядка гаджета. Как не сжечь электронное устройство, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
В интервью радио Sputnik он
Так, стандартный адаптер питания для зарядки выдаёт на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть зарядные устройства с технологией быстрой зарядки, но в этой ситуации повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве.
Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать мощности больше, чем надо, — рассказал эксперт.
Если пренебречь этими правилами, существует риск возгорания устройства.
Также эксперт предупредил о возможных проблемах при использовании переносных зарядных устройств. В частности, в Китае, по словам Кузьменко, делают аккумуляторы, имеющие два выхода. Пользователь ставит телефон заряжаться через вход на 10 вольт, а не на 5, полагая, что так получится быстрее. В результате через год подобного использования аккумулятор теряет половину своей мощности.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперт рассказал, как «воскресить» упавший в снег смартфон.