В Роскачестве рассказали, как не сжечь смартфон

https://static.news.ru/photo/5143d758-97d0-11ea-952a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К порче аккумулятора и даже возгоранию смартфона может привести неправильная зарядка гаджета. Как не сжечь электронное устройство, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

В интервью радио Sputnik он поведал , что принести вред смартфону может в первую очередь адаптер питания, используемый для зарядки. Не каждый тип устройства подойдёт конкретному гаджету, поэтому перед использованием нужно изучить все технические характеристики смартфона.

Так, стандартный адаптер питания для зарядки выдаёт на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть зарядные устройства с технологией быстрой зарядки, но в этой ситуации повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве.

Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать мощности больше, чем надо, — рассказал эксперт.

Если пренебречь этими правилами, существует риск возгорания устройства.

Также эксперт предупредил о возможных проблемах при использовании переносных зарядных устройств. В частности, в Китае, по словам Кузьменко, делают аккумуляторы, имеющие два выхода. Пользователь ставит телефон заряжаться через вход на 10 вольт, а не на 5, полагая, что так получится быстрее. В результате через год подобного использования аккумулятор теряет половину своей мощности.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт рассказал, как «воскресить» упавший в снег смартфон.