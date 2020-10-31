Ученые обнаружили способность фитнес-браслетов помогать в выявлении COVID

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Показатели фитнес-браслетов могут указать на то, что человек заразился коронавирусом, считают американские учёные.

В частности, умные гаджеты могут подсказать, что у человека появились отклонения от индивидуальных норм в частоте пульса в состоянии покоя и изменения диапазона сна, пишут «Известия».

Так, у заболевших коронавирусом даже в состоянии покоя пульс может значительно учащаться, а также меняется продолжительность глубокой фазы сна. Таким образом, считают учёные, опираясь на данные с фитнес-браслетов и жалобы пациентов, можно упростить выявлено заражения по сравнению с моделью, учитывающей исключительно симптоматику. Также предложенный метод может выявлять бессимптномное носительство или раннюю стадию болезни.

Как сообщал NEWS.ru ранее, сыпь на коже возникает не только при COVID-19, но и при других острых респираторных инфекциях, это не должно вызывать тревогу. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.