Ученые обнаружили способность фитнес-браслетов помогать в выявлении COVID

Показатели фитнес-браслетов могут указать на то, что человек заразился коронавирусом, считают американские учёные.
В частности, умные гаджеты могут подсказать, что у человека появились отклонения от индивидуальных норм в частоте пульса в состоянии покоя и изменения диапазона сна,
Так, у заболевших коронавирусом даже в состоянии покоя пульс может значительно учащаться, а также меняется продолжительность глубокой фазы сна. Таким образом, считают учёные, опираясь на данные с фитнес-браслетов и жалобы пациентов, можно упростить выявлено заражения по сравнению с моделью, учитывающей исключительно симптоматику. Также предложенный метод может выявлять бессимптномное носительство или раннюю стадию болезни.
Как сообщал NEWS.ru ранее, сыпь на коже возникает не только при COVID-19, но и при других острых респираторных инфекциях, это не должно вызывать тревогу. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.