Специалист дал совет, как быстро найти украденный телефон

https://static.news.ru/photo/c1310c94-7267-11eb-9848-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вернуть похищенный гаджет в мире передовых технологий не так уж трудно. Во всех современных телефонах есть специальные программы-трекеры, которые позволяют отслеживать местоположение устройства.

По словам партнёра и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, на операционных системах Аndroid и iOS, на которых работает большинство гаджетов в мире, есть уже «вшитые» приложения, благодаря которым жертва вора может посмотреть, где её телефон включали в последний раз.

Для этого необходимо с компьютера зайти в личный кабинет на сайте производителя телефона и там посмотреть, где ваш телефон, цитирует эксперта агентство «Прайм».

Можно после покупки телефона самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим. Тогда она будет не видна злоумышленнику, но будет следить за местоположением устройства, — поделился секретом Мясоедов.

Конечно, после этого лучше обратиться в полицию, передав сотрудникам органов уникальный идентификационный номер— IMEI. Желательно сделать это быстро, так как воры могут при определённом усердии, заменить IMEI или стереть его.

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