https://static.news.ru/photo/637738f4-b9da-11e9-a6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/SamsungSverige

Компания Samsung удалила рекламный ролик 2017 года Growing Up из некоторых каналов на YouTube. В видео производитель высмеивал недостатки iPhone от Apple, в том числе и отсутствие 3,5-мм аудиоразъёма.

При этом 7 августа компания представила линейку фаблетов Galaxy Note 10, в которой разработчики вслед за Купертино отказались от вышеупомянутой особенности в пользу порта USB Type-C со специальным переходником для наушников в комплекте.

Примечательно, что ролик исчез с главного канала Samsung, но все ещё доступен на некоторых региональных (Малайзия, Дания, Швеция).

Ранее News.ru рассказал, что Apple поделилась обновлённой статистикой использования мобильной операционной системы компании. Число iPhone, iPad и iTouch, работающих под управлением iOS 12, на 6 августа достигло 88%.