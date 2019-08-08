Apple поделилась обновлённой статистикой использования мобильной операционной системы компании. Число iPhone, iPad и iTouch, работающих под управлением iOS 12, на 6 августа достигло 88%.
При этом 7% «яблочных» устройств всё ещё используют одиннадцатую версию ОС, а 5% — более ранние. Как показали в Купертино, если учитывать девайсы, вышедшие за последние четыре года (2015–2019), то статистика немного другая: 90%
Последняя ОС Apple зарекомендовала себя лучше предшественницы. Примерно в тот же временной период 2018 года iOS 11 был установлен только на 85% всех устройств.
Компания в ближайший месяц должна выпустить 13-ю версию операционной системы вместе с анонсом новой линейки iPhone. iOS 13 добавит тёмный режим, непрерывный ввод текста, обновление для Siri, а также возможность воспроизводить музыку на две пары наушников одновременно.
Ранее News.ru сообщил, что из-за действий компании Apple на рынке приложений для iOS Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело.