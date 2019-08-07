Из-за действий компании Apple на рынке приложений для iOS Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело.
Причиной стало заявление разработчика антивирусных программ «Лаборатории Касперского», сообщает ФАС.
В службе пояснили, что это вызвано отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, пишет
Кроме того, служба приводит данные, согласно которым ещё 11 разработчиков таких же приложений по всему миру столкнулись с отклонениями или ограничениями функционала.
Как ранее писал News.ru, в начале августа Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок. Также ограничения затронули приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино.