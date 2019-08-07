https://static.news.ru/photo/6491ae1a-b9ab-11e9-b469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Из-за действий компании Apple на рынке приложений для iOS Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело.

Причиной стало заявление разработчика антивирусных программ «Лаборатории Касперского», сообщает ФАС.

В службе пояснили, что это вызвано отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, пишет РИА Новости .

Кроме того, служба приводит данные, согласно которым ещё 11 разработчиков таких же приложений по всему миру столкнулись с отклонениями или ограничениями функционала.

Как ранее писал News.ru, в начале августа Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок. Также ограничения затронули приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино.