https://static.news.ru/photo/6ce9777e-b5c2-11e9-b774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок.

Согласно пользовательскому соглашению , размещённому на сайте банка Goldman Sachs, введены ограничения на приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино. Также владельцы карт не смогут делать ставки на ипподроме.

Помимо этого, теперь все операции рассчитываются в долларах, а иностранные деньги будут переводиться в американскую валюту с помощью Mastercard International.

В настоящее время ни Apple, ни Goldman Sachs не назвали причину такого решения, передаёт Reuters .

Ранее News.ru писал, что руководство Ирана разрешило заниматься в стране майнингом криптовалют, но эти процессы не поддержат и не обеспечат правительство и банковская система. Кроме того, подобная деятельность будет облагаться налогом.