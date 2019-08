Power now comes in two sizes. #GalaxyNote10 Learn more: https://t.co/jcLllvJzg7 pic.twitter.com/7mnlBNBNdr

«Старшая» модель получила 6,8-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ (3040×1440), основную камеру на 12, 16 и 12 Мп с дополнительной ToF-камерой, селфи-камеру на 10 Мп и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Аппаратной основой устройства стали процессор Snapdragon 855/Exynos 9825 (в зависимости от региона), 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб внутренней флеш-памяти.

Galaxy Note10 отличается от «старшей» модели 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280×1080), отсутствием дополнительной ToF-камеры и батареей ёмкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон также получил чипсет Snapdragon 855/Exynos 9825, 8 Гб RAM и 256 Гб флеш-памяти.