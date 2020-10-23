Ритейлеры рассказали о высоком интересе россиян к iPhone 12

https://static.news.ru/photo/feb4c812-152e-11eb-a322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

В России 23 октября начали продаваться смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые американская корпорация Apple представила 13 октября.

Стоимость моделей варьируется от 69,99 до 99,99 тысячи рублей соответственно. Гаджеты доступны для покупки на официальном русскоязычном сайте Apple, а также в ряде розничных сетей.

Большинство ритейлеров по итогам предзаказа, стартовавшего 21 октября, отметили рост интереса к iPhone 12 по сравнению с предыдущей моделью.

Спрос на новые iPhone превысил наши ожидания. По сравнению с прошлым годом количество предзаказов в первые сутки увеличилось в полтора раза, — сообщил «Интерфаксу» представитель МТС.

По итогам предзаказа наиболее популярной моделью стал iPhone 12 Pro цвета «тихоокеанский синий» с объёмом памяти 256 Гб. На эту модель пришлось примерно 50% всех предзаказов как в случае с iPhone 12, так и iPhone 12 Pro. На втором месте для iPhone 12 — версия в чёрном цвете, для 12 Pro — Графит, сообщили в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

В интернет-магазине Ozon добавили, что предзаказ iPhone 12 и iPhone 12 Pro вызвал высокий интерес у покупателей из регионов — они совершили 53% предзаказов, оформленных 21 и 22 октября. При этом основная доля региональных предзаказов пришлась на Петербург и Волгоград.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость места в очереди за новыми iPhone 12 в 2020 году оказалась дешевле прошлогодней в пять раз. Через электронные объявления можно было купить позицию в очереди перед центральным Re:Store на Тверской улице по цене от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей. 14 октября, на следующий день после презентации новинки, только на одном сервисе объявлений «Авито» появилось более 30 объявлений о продаже места.