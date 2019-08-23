https://static.news.ru/photo/0f12f6b4-c573-11e9-88a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи Facebook из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, сбой в работе Facebook произошёл 22 августа около 21:00 мск. О проблемах сообщают пользователи из России, Испании, США. У большинства из них возникли проблемы со входом в соцсеть.

Как ранее писал News.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram, который произошёл 21 августа. Они столкнулись с проблемами при отправке личных сообщений, а также с обновлением ленты новостей.