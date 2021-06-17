Отечественные смартфоны разработают для военных и их семей

Военные и их семьи получат отечественные смартфоны и мобильные приложения. Разработкой гаджетов занимается Минобороны на базе приложения «Эра», пишет ТАСС.
О создании смартфонов отечественного производства для военных рассказал замруководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук.
Мы продвигали решения на мобильной платформе «Аврора», в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищённого телефона, смартфона, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь, — сказал представитель военного ведомства.
Сообщение прозвучало на международной выставке «Связь-2021». По словам Осадчука, ведомство уже апробирует проект «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для работы военных.
Как сообщалось ранее, все военкоматы России будут оснащены доступом в Интернет, а также во внутреннюю защищённую сеть. Такими планами поделился замруководителя департамента Минобороны Александр Осадчук.