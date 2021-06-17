Отечественные смартфоны разработают для военных и их семей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Американский мессенджер WhatsApp запускает кампанию по обеспечению конфиденциальности сообщений после негативной реакции клиентов на новое пользовательское соглашение. Как сообщил BBC News глава WhatsApp Уилл Кэткарт, компания будет использовать сквозное шифрование чатов. Это значит, что прочитать сообщения сможет только его отправитель и получатель.

Эксперимент пока коснётся только Великобритании и Германии. Британский министр внутренних дел Прити Пател уже назвала «неприемлемым» использование такого вида шифрования в борьбе с распространением незаконного контента. Первый шаг к обеспечению...