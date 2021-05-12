Как удалить Telegram навсегда: инструкция

https://static.news.ru/photo/b84a7500-b38c-11eb-b30a-96000091f725_660.jpg Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Украинское издание «Главред» опубликовало инструкцию по полному удалению аккаунта в Telegram. Журналисты при этом признают, что благодаря множеству полезных функций мессенджер стал культовым в стране.

Однако, что делать, если по каким-то причинам необходимо полностью избавиться от Телеграма и удалить все свои данные из этого приложения, включая аккаунт? Вот детальный алгоритм действий, — пишет издание.

Чтобы навсегда попрощаться с Telegram, из него сначала нужно экспортировать все данные. Это можно сделать в настройках приложения — Export Telegram Data.

Дальше можно просто удалить мессенджер с телефона и дождаться, пока Сеть сама его удалит из-за долгого неиспользования. Обычно это происходит через полгода, но этот срок можно изменить в настройках аккаунта.

Если нет времени ждать, можно зайти на официальный сервис приложения для удаления аккаунта и авторизироваться там с помощью номера привязанного телефона. Telegram пришлёт код подтверждения.

После этого пользователь попадёт в меню, в котором есть пункт «удаление аккаунта». Там можно указать причину.

Стоит отметить, что если удаляется аккаунт единственного администратора канала или группы в Telegram, то следующий администратор будет выбран случайным образом среди всех активных участников сообщества.

Ранее стало известно, что мессенджеру Telegram грозят ещё четыре штрафа в России из-за отказа удалить информацию о не согласованных с властями акциях протеста.