OnePlus представила смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

https://static.news.ru/photo/4c8b207c-7e6c-11ea-adaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: oneplus.com

Китайская компания OnePlus презентовала в рамках трансляции флагманскую линейку OnePlus 8. Смартфоны получили чипсет Snapdragon 865 и поддержку 5G, а Pro-модель — дисплей с частотой обновления 120 Гц.

The #OnePlus8Pro comes in Onyx Black, Glacial Green, and Ultramarine Blue. pic.twitter.com/jkKxTb7saL — OnePlus (@oneplus) April 14, 2020

OnePlus 8 оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-экраном, тройной задней камерой на 48 (основой датчик), 16 (ультраширокий) и 2 Мп (макро) и аккумулятором на 4300 мАч, селфи-камеру на 16 Мп и аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой скоростной зарядки Warp Charge 30T мощностью 30 Вт. Аппаратной основой помимо Snapdragon 865 стали 8 или 12 Гб оперативной и 128 или 256 Гб флеш-памяти.

Старшая модель, OnePlus 8 Pro, отличается экраном на 6,78 дюймов, основной квадрокамерой на 48 (основной), 48 (ультраширокий), 8 (телефото) и 5 Мп (светофильтр) и батареей ёмкостью 4510 мАч. Смартфоны работает под управлением Android 10 «из коробки» с фирменной оболочкой OxygenOS.

Базовая версия OnePlus 8 (8/128 Гб) обойдётся пользователям в $699, а OnePlus 8 Pro в аналогичной комплектации — в $899. Аппараты поступят в продажу в Европе 21 апреля.

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