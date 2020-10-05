Эксперт рассказала, как обезопасить WhatsApp от чужого вмешательства

https://static.news.ru/photo/84bcfc18-0774-11eb-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина объяснила, как сделать так, чтобы никто чужой не входил в WhatsApp пользователя. По её словам, в первую очередь необходимо установить пароль на доступ к смартфону.

Кроме того, следует настроить двухфакторную аутентификацию для WhatsApp и никому не давать гаджет в руки, заявила эксперт агентству «Прайм».

Активным пользователям мессенджера стоит задуматься о безопасности десктопной версии приложения — WhatsApp Web. Теоретически есть возможность шпионажа — если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com, — подчеркнула Насибулина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в каждом смартфоне есть системные настройки, которые лучше не менять, чтобы не превратить телефон в бесполезный кусок пластика, а также обезопасить себя от утечки личных данных. Об этом заявил глава центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.