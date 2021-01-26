Эксперт рассказал о слежке за владельцем смартфона через камеру Instagram

https://static.news.ru/photo/8081d9ae-6028-11eb-bc84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что возможна слежка за владельцами смартфонов через камеру Instagram. По его словам, случаи, когда камеры в телефонных приложениях включались вне зависимости от желания хозяина гаджета, не единичны.

Обычно такое случается при просмотре ленты новостей, использовании чата, пояснил Кусков в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт добавил, что компании, замеченные в подобного рода нарушениях, всегда заявляли о том, что включение камеры явилось случайностью и такого быть не должно.

Надо понимать, что, будучи владельцем сотового телефона, вы становитесь человеком, о котором всё известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных, — подчеркнул Кусков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самым простым способом определить местоположение смартфона является использование сигнала GPS. Об этом заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Однако, по его словам, и при выключенной геолокации можно найти его условное местоположение несколькими способами.