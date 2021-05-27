Эксперт рассказал, кто и как следит за пользователями Instagram

https://static.news.ru/photo/9112ab9a-a367-11eb-9547-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В момент первой регистрации Instagram собирает данные о пользователях с их согласия, в дальнейшем же сеть продолжает следить за аккаунтами без разрешения владельцев.Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам Мясоедова, для того, чтобы следить за пользователем, достаточно один раз поставить метку локации на фото или разрешить сервису поиск пользователей в телефонных контактах.

Приложение хорошо понимает наши с вами увлечения и знает, что и в какой момент нам показать и предложить. Такая адаптация под наши интересы становится возможной из-за сложных алгоритмов, которые сеть использует при анализе поведения пользователей, — отметил эксперт.

Он также отметил, что под детальный анализ подпадают не только интересы владельцев, но даже то, как быстро пользователь совершает те или иные действия внутри приложения.

Для уменьшения вмешательства приложения в личную жизнь эксперт рекомендует быть внимательным к всплывающим окнам, удалить загруженные контакты и запретить доступ приложения мониторинга на 30 и 40%% планов.