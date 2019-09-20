Сегодня, 20 августа, в России стартуют продажи сразу трёх новых моделей смартфонов Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Интерес пользователей к «яблочным» аппаратам вырос по сравнению с 2018 годом. Так, число предзаказов iPhone 11 Pro оказалось в два раза выше, чем было у iPhone ХS и iPhone XS Max.

И если высокий спрос на бюджетный iPhone 11 обусловлен его относительно низкой ценой, то интерес юзеров к iPhone 11 Pro Max за 131 990 руб. объяснить затруднительно. В связи с этим News.ru изучил средние потребительские цены на товары и услуги в России (по данным ЕМИСС за август 2019 года) и подсчитал, на что россиянин может потратить столь крупную сумму вместо нового смартфона, который не удивит «яблочников».