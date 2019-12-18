https://static.news.ru/photo/7c8587a0-2268-11ea-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).

По данным аналитической фирмы Counterpoint Research, оставшиеся 34% были в основном поделены между Samsung, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Из них южнокорейская компании оказалась ближе всех к Apple, заработав 17%.

При этом глобальная прибыль от продаж смартфонов в третьем квартале снизилась на 11%. Это, как считают эксперты, объясняется тем, что премиальные смартфоны сталкиваются с большей конкуренцией со стороны устройств среднего уровня.

Кроме того, китайские бренды расширяются за пределами родного региона, предлагая флагманы по более доступным ценам. Однако их возможности увеличивать свою прибыль затрудняются тем, что пользователи дольше пользуются устройствами, а Apple, в свою очередь, привлекает потребителей вводит скидками и программой trade-in.

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