Apple сняла с продаж ряд моделей iPhone

После прошедшей 14 сентября презентации новинок от компании Apple в онлайн-магазине американской корпорации более не представлены несколько старых моделей iPhone, включая прошлогодние iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Такие данные следуют из информации на сайте компании.

Накануне корпорация Apple представила публике новые модели смартфона iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, а также новый iPad с процессором A13 Bionic, iPad Mini и новые умные часы Apple Watch Series 7, отличающиеся дисплеем retina и уменьшенной рамкой.

По данным портала MacRumors, старые модели смартфонов iPhone 12 Pro и iPhone XR (представлен в 2018 году) исчезли из онлайн-магазина после презентации новинок корпорации.

Компания Apple была основана в 1976 году. В настоящее время она занимается производством компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, смарт-часов и программного обеспечения.

Ранее стало известно, что сотрудница Apple была уволена после того, как публично заявила о домогательствах и слежке за работниками компании, тотальном контроле и нарушениях конфиденциальности. Официальной причиной увольнения в компании назвали разглашение данных, отказавшись обсуждать подробности её дела.