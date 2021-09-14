Apple показала новые iPad и Watch

Компания Apple представила обновлённые iPad и iPad mini. Кроме того, корпорация показала умные часы Apple Watch нового поколения. Основная версия планшета осталась в прежнем корпусе с экраном в 10,2 дюйма. При этом устройство оборудовали процессором A13 и фронтальной камерой с разрешением 12 Мп с функцией «В центре внимания». Презентация транслируется на сайте компании.

Для iPad mini обновили дизайн: гаджет теперь напоминает iPad Pro. Его оборудовали экраном в 8,3 дюйма, он получил поддержку USB-C и 5G.

Apple Watch Series 7 получили другой корпус и дисплей с увеличенной полезной площадью. В связи с этим для них обновили циферблаты. Кроме того, теперь часы выдерживают погружение в воду на 50 метров.

iPad будет продаваться по цене от $329 (около 24 тысяч рублей), iPad mini — от $499 (36,5 тысячи рублей), Apple WatchSeries 7 — от $399 (29 тысяч рублей).

Ожидается, что cегодня также будут представлены новые наушники AirPods и смартфон iPhone 13.

Ранее Apple выпустила обновление, которое должно помочь в устранении уязвимости, позволяющей вредоносным программам получить контроль над смартфонами в обход действий пользователей.