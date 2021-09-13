Apple обнаружила уязвимость в безопасности смартфонов компании

Компания Apple выпустила обновление, которое должно помочь в устранении уязвимости, позволяющей вредоносным программам получить контроль над смартфонами в обход действий пользователей, сообщается в распространённом заявлении компании.

Как отмечается , первая уязвимость может быть связана с обработкой заражённых PDF-файлов, при которой запускается вредоносный код. Для этого не требовались какие-то дополнительные действия в виде нажатия на определённые ссылки.

Вторая уязвимость касается средства WebKit, которое позволяет осуществлять навигацию в Интернете. При обработке «определённого контента» мог произойти запуск зловредного кода.

Ранее компания Apple заявила о презентации очередных новинок. Пользователи ожидают, что это будет новый смартфон iPhone 13, часы и наушники. По информации специализированных изданий, новые смартфоны получат увеличенный объём внутренней памяти. Для модификаций iPhone 13Pro и iPhone 13ProMax к трём вышеупомянутым версиям добавится также вариант с объёмом памяти в 1TB.